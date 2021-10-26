برئاسة "العنزي".. "سعود الطبية" تعقد المجلس التشاوري الأول للمرضى وأسرهم

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استهدف بناء شراكة مع المستفيدين من منطلق "المريض أولًا"

عقدت مدينة الملك سعود الطبية برئاسة المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، المجلس التشاوري الأول للمرضى وأسرهم، ضِمن إطار حرصها على تمكين المرضى وإشراكهم في قياس وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضح مدير إدارة تجربة المريض عماد العتيبي، أن الهدف من المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم هو بناءُ شراكة مع المستفيدين من منطلق "المريض أولًا"، ومناقشة كل ما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم من خلال تمكينهم وإيصال صوتهم لصانع القرار، وجعلهم جزءًا من عملية التطوير للنهوض بمستوى الخدمات؛ مشيرًا إلى أن مهام المجلس، تشمل طرح التحديات التي تواجه المستفيد أثناء رحلته العلاجية، وتؤثر على جودة الخدمة ورضا المستفيد وسلامته، وكذلك تقديم الاستشارات لتعزيز ودعم المبادرات المتعلقة بتطوير الخدمات، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات المجتمعية، والتوعية بدور المرضى وأسرهم ومسؤولياتهم في تطوير النظام، والتعرف على فرص التطوير والفجوات في نظام الرعاية، والرفع بالتوصيات التحسينية للإدارات المعنية بحسب التحديات التي يتم طرحها من المستفيدين.