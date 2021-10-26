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.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"

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بالفيديو.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير" .. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"
"داليو": المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال

بالفيديو.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير

شارك أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة بعنوان: مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"، ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي بدأت صباح اليوم.

وتحدّث المؤسّس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو، وقال: المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: "علينا أن ننظر للتقنية والابتكار بطريقة مختلفة عن السابق".

وأكّدت الرئيس التنفيذي للمجموعة Banco Santander آنا باتريشيا بوتين، ضرورة "أن يكون لدينا نظام استثمار طويل الأجل".

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جولدمان ساكس ديفيد إم سولومون: يجب تغيير مصادر الدفع في التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية