أخبار عاجلة

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
جودة الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه لضعف الخدمة -
خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟ -
بريطانيا ستمول استثمارات صديقة للبيئة بأكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصادات النامية -
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء

Print
في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء
مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثير كورونا على العالم

في جلسة أدارتها

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي، وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا غراسا ماشيل، في جلسة بعنوان "كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري"؛ أدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة إلا أنه تسبّب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

وقالت غراسا: "في العقود الأخيرة واجهت البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد-19، عمّقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح، بينما هناك عالم يعاني خطر الفيروس، مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح؛ كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صُناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصُنع مستقبل مشرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف

"بايدن": مكافحة التغير المناخي من خلال الاقتصاد الأخضر ستوفر ملايين الوظائف

حزب الله.. من "حكومة ظل" إلى تكتل يمتلك "الثلث المعطل" ويرتكب الإرهاب وغسل الأموال

حزب الله.. من "حكومة ظل" إلى تكتل يمتلك "الثلث المعطل" ويرتكب الإرهاب وغسل الأموال

الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه

الانضباط تغرم الهلال والأهلي 20 ألف ريال .. بسبب علب المياه

60  حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا"

60  حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا"