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شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية

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شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية
احتفاءً بزيارة "آل الشيخ" يزامنه تثمين لدور المملكة وقيادتها في دعم المسلمين

شاهد كيف عبّر رئيس المشيخة الألبانية عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية

قال رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، رداً على سؤال لـ"سبق"، عن موقف بلاده من التدخلات الإيرانية في الدول الإسلامية والعربية والمنطقة: "نحن نريد كل الاستقرار لجميع البلدان الإسلامية ونرفض كل التحركات التي تؤذي الإسلام والمسلمين".

وأكد "سباهيو"، أن المشيخة الإسلامية في ألبانيا تهتم كثيراً بنشر القيم الاسلامية للتعايش مع الغير، وأن البانيا هي مثال في هذا المجال منذ قرون والفكر الوسطي، وأي فكر متطرف مرفوض من قبلنا.

وأضاف لـ"سبق"، عقب حفل الاستقبال الذي نظمته المشيخة الإسلامية احتفاءً بزيارة وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "نثمّن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- المبذولة في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام"، مشيداً بالرؤية الواضحة من قيادة المملكة تجاه المسلمين وخدمة قضاياهم والعناية بشؤونهم.

وعن لقاء وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قال "بويار": إنه تشرّف وبلاده بزيارة وزير الشؤون الإسلامية، متطلعاً أن يكون هناك تعاون مثمر ما بين المشيخة الإسلامية والشؤون الاسلامية لتقديم الصورة الواضحة والصحيحة لجميع المسلمين للإسلام السمح المعتدل.

وتابع: "كلمات الوزير عبداللطيف آل الشيخ، للعلماء والمفتين ورؤساء الجمعيات الإسلامية كانت عميقة ومثمرة واستفدنا من توجيهاته الكثير، ولا بد أن نعمل سوياً ونواجه كل الأفكار المتطرفة والخاطئة التي تهدف لتسيس الإسلام لأغراض معينة لا تليق به".

واختتم "سباهيو" حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "نحن في المشيخة الإسلامية وظيفتنا نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وفي كل مرة نواجه الأفكار المتطرفة من جهات مختلفة، ونحن ندعم المملكة فهي نموذج في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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