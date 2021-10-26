متحف الأقصر للفن المصري يعرض 3 قطع أثرية للتصويت لاختيار قطعة الشهر المميزة

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أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم، طرح 3 قطع من القطع الأثرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، لتصويت جمهور المتابعين لاختيار قطعة شهر نوفمبر بشعار «أنت من تقرر»، وذلك لزيادة الوعي المعرفي للمتابعين للقطع الأثرية وتاريخها وتأثيرها في الحضارة المصرية القديمة.

وحددت إدارة المتحف، قواعد التصويت لاختيار القطعة المميزة لشهر نوفمبر المقبل، على أن يتم التصويت بعمل‎ «like» ‎أعجبني للقطعة المختارة وبالتعليق‎ Comment ‎ برقم الصورة: ‎وتم عرض القطع المميزة بعنوان «آلهات مصر القديمة» بمتحف الأقصر للفن المصري القديم.

متحف الاقصر للفن المصرى

تم عرض قطعة رقم «١»، تمثال للإلهه حتحور يصورها على هيئة امرأة جالسة تبسط يديها وفي يدها اليمنى علامة العنخ.

وقطعة رقم «٢»، تمثال للإلهة أيونيت يعلوها على الرأس باروكة تتدلى خصلات شعرها على الكتفين.

وقطعة رقم «٣»، تمثال للإلهة ماعت واقفة وأمامها ملك واقف يرفع يديه للتعبد، التمثالان على قاعدة مستطيلة، وبينهما ما يمثل المركب.