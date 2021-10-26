«روبي».. فتاة اسكندرانية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ«مقهى متنقل» (صور)

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أثبتت «روبي» أن «القعدة مش للستات»، لأنها فتاة بـ100 راجل، أصبحت أيقونة السكندريين خاصة أهالى ميامى والمنتزة، إنها رحاب مصطفى الشهيرة بـ«روبى»، حولت سكوتر الخاص بها إلى مقهى متنقل لتجهيز وبيع الشاى والنسكافية وانواع القهوة التركي والمحوج والفرنساوي والبندق، بأسعار بسيطة مقارنة بأسعار المقاهى والكافيهات.

«المصرى اليوم» التقت «روبي»، فتاة السكوتر للتعرف على حكايتها وقصتها الملهمة حيث تقول أنها بداية ضد منطق الستات مكانهم البيوت، فهى أرادت كسر هذه القاعدة لتشق طريق ذاتى بتوفير مصدر رزق وفرصة عمل لها، تساعدها في التغلب على ظروف ومتاعب الحياة.

روبى، 32 عامًا، الحاصلة على دبلوم تجارة، أضافت أنها تقطن في شارع 45 شرق الاسكندرية واختارت شارع اسكندر ابراهيم، بالتحديد لتنفيذ مشروعها (المقهى المتنقل)، حيث يعتبر من الشوارع الرائجة «والرجل عليه كتير»، في الصيف والشتاء.

وقالت إن فكرة المشروع جاءت بعد رؤيتها بالصدفة شباب ينفذون نفس المشروع باستخدام الدراجات البخارية بدلاً من الاسكوتر، إلا انه لديها سكوتر خاص بها فقامت بالتنفيذ على الفور دون تردد، وقامت بشراء المستلزمات و«العدة» المتمثلة في صندوق خشبي لحفظ الطلبات وأنبوبة بوتاجاز ورماّلة وكنك والمواد الخام للمشروبات الساخنة، مشيراً إلى أنها لم تجد وظيفة منذ عامين فقررت البدء في مشروعها على الفور.

وأوضحت أن تكلفة صندوق الخشب والرمالة والسبرتاية والأنبوبة والكنك والكوبيات حوالى 3500 جنيه، إلا أن العائد ممتاز مقارنة بشغلها القديم، معربة عن ارتياحها الشديد بمشروعها الخاص، مشيرة إلى ان الاقبال كبير عليها ويكاد يكون اليوم كله تستقبل زبائن، خاصة وان الجميع يعرف مواعيدها لأنها بدأت الفكرة منذ شهرين وهى في فصل الصيف من الساعة 5 عصراً وحتى الثانية ليلاً وفى فصل الشتاء من الساعة 3 عصراً وحتى الثانية عشرة ليلاً.

ووجهت نصيحة للفتيات من بنى جنسها قائلة، لازم تكسروا القاعدة القديمة «الستات مكانهم البيت» انزلوا واشتغلوا وانبسطوا ويا ريت أي واحدة عندها فكرة في دماغها تنفذها على طول من دون انتظار حتى لو كانت بسيطة.

وعن أسعار المشروبات، قالت «روبى»، إن فنجان القهوة التركى بـ5 جنيه والمحوج بـ7 جنيه والفرنساوى بـ7 جنيه والقهوة بالبندق بـ8 جنيه والنسكافية والشاى بـ5 جنيه، مشيرة إلى أنها تعد اقل من الاسعار الموجودة في المقاهى والكافيهات.

«المصرى اليوم» تلتقى روبى باعة القهوة والشاى المتنقلة في الاسكندرية:

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" ( فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)

"روبى" .. حدوته سكندرية قهرت المستحيل وحولت سكوتر لـ"مقهى متنقل" : "القعدة مش للستات" (فيديو وصور)