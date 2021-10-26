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مصرع طفلين وإصابة 6 في 3 سير بالمنيا

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مصرع طفلين وإصابة 6 في 3 حوادث سير بالمنيا مصرع طفلين وإصابة 6 في 3 سير بالمنيا

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لقي طفلين مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرين، في 3 سير، بطرق المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع طفلين، وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث سير، بطرق المحافظة، بينها مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الكريمات»، جنوب بوابة حلوان اتجاه بني سويف.

بينما أصيب شخص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا، وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الكورنيش بمدينة المنيا.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المركزية، وتحررت محاضر بالحوادث .

المصرى اليوم