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خلال أيام ..«الداخلية» :دعوات لبعثات دبلوماسية وحقوقية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل

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خلال أيام ..«الداخلية» :دعوات لبعثات دبلوماسية وحقوقية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل خلال أيام ..«الداخلية» :دعوات لبعثات دبلوماسية وحقوقية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل

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توجه وزارة الداخلية الدعوة لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية خلال الأيام القادمة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبى لـ«مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون»، تمهيداً لإفتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون.

كان الرئيس عبدالفتاح قد صرح إن دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا: «نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة».

وأضاف الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري: «سوف نفتتح أكبر مجمع سجون».

وتابع الرئيس: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأكمل السيسي: «المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا».

وأوضح: «القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

واستطرد الرئيس قائلا: «حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي عقوبة في السجن»، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين، معلقا: «مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك».

المصرى اليوم

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