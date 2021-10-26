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ارتفعت أسعار الحديد، خلال الأسبوع الماضي بعد زيادة الأسعار العالمية، واتجهت مصانع الحديد المصرية إلى إعلان أسعارها الجديدة، تباعًا خلال الأيام القليلة الماضية.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط الزيادة يصل لنحو 1300 و1500 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 ألف جنيه أمس، متوقعًا أن يصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الف.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار، إذ كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا ساهمت في خفض سعر الحديد في السوق العالمية، لكنها ارتفعت مرة أخرى بمستوى أقل.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

اسعار الحديد اليوم 26 اكتوبر 2021:

1- اسعار الحديد بشاي 15.35الف جنيه للطن.

2- اسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 الف جنيه للطن.

3- اسعار حديد الجارحي 15.25 الف جنيه للطن.

4- اسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- اسعار الحديد عز 15 الف جنيه للطن.

6- اسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

اسعار الاسمنت اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021:

1- سعر اسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر اسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.