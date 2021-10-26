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جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:20 مساءً
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:20 مساءً
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:20 مساءً
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:20 مساءً
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:20 مساءً
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 مساءً
جودة الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه لضعف الخدمة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 مساءً
خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 مساءً
بريطانيا ستمول استثمارات صديقة للبيئة بأكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصادات النامية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 مساءً
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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برج العرب بدبي يفتح جناحه الملكي لأول مرة أمام عامة الناس
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cnn arabic
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:31 صباحاً
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