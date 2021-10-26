حملة لإزالة الإعلانات العشوائية الغير مرخصة لمنع التشوه البصري في الأقصر

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قامت الأجهزة التنفيذية، بقيادة الدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس المدينة حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، بالتنسيق مع الشركة الراعية للإعلانات بالأقصر، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضحت «المغربي»، أنه تم المرور لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال إزالة الإعلانات والتند المخالفة بنطاق حي جنوب، وتم معاينة عدد من البانرات والتند العشوائية على اوجه العقارات والمحال التجارية، وإزالة حوالى أكثر من 30 بانر مخالف غير مرخص بالإضافة إلى التند العشوائية المخالفة والغير مطابقة للمواصفات التي تتماشى مع تطبيق الهوية البصرية، إذ استهدفت الحملة شارع خالد بن الوليد مرورا بميدان الشيراتون والعوامية وشارع الجوالي فيل وصولاً حتى جزيرة العوامية بالأقصر.

وعلي صعيد متصل، تابعت سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس المدينة، أعمال إزالة التشوه البصري أمام إحدى المساحات التابعة لشركة بشارع كورنيش النيل، بالإضافة إلى متابعة أعمال زراعة أحواض الزرع الأسمنتية المقامة هناك والتابعة للشركة لاضفاء لمسة جمالية واعطائها منظر جذاب وملفت.