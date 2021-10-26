أخبار عاجلة

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
جودة الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه لضعف الخدمة -
خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟ -
بريطانيا ستمول استثمارات صديقة للبيئة بأكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصادات النامية -
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملة لإزالة الإعلانات العشوائية الغير مرخصة لمنع التشوه البصري في الأقصر

Print
حملة لإزالة الإعلانات العشوائية الغير مرخصة لمنع التشوه البصري في الأقصر حملة لإزالة الإعلانات العشوائية الغير مرخصة لمنع التشوه البصري في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية، بقيادة الدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس المدينة حملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، بالتنسيق مع الشركة الراعية للإعلانات بالأقصر، وذلك بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضحت «المغربي»، أنه تم المرور لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال إزالة الإعلانات والتند المخالفة بنطاق حي جنوب، وتم معاينة عدد من البانرات والتند العشوائية على اوجه العقارات والمحال التجارية، وإزالة حوالى أكثر من 30 بانر مخالف غير مرخص بالإضافة إلى التند العشوائية المخالفة والغير مطابقة للمواصفات التي تتماشى مع تطبيق الهوية البصرية، إذ استهدفت الحملة شارع خالد بن الوليد مرورا بميدان الشيراتون والعوامية وشارع الجوالي فيل وصولاً حتى جزيرة العوامية بالأقصر.

وعلي صعيد متصل، تابعت سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس المدينة، أعمال إزالة التشوه البصري أمام إحدى المساحات التابعة لشركة بشارع كورنيش النيل، بالإضافة إلى متابعة أعمال زراعة أحواض الزرع الأسمنتية المقامة هناك والتابعة للشركة لاضفاء لمسة جمالية واعطائها منظر جذاب وملفت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس

جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية

جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية