طالبة أمام «الاسرة»: «ارحموني من طليقي البخيل»

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نظرت محكمة إستئناف عالى الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف أب على الحكم الصادر بالزامه بدفع 400 جنية نفقة لصغيره، وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما في دعوى النفقة المقامة من «طالبة» ضد طليقها، بإلزامه بدفع 400 جنية نفقة لصغيره .

حضرت المدعية التي إستئنافت على الحكم أيضا، جلسة الاستئناف وأبدت إندهاشها من أفعال طليقها، وقالت بإنها تزوجت منذ 6 سنوات من شخص حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل في الأعمال التجارية إضافة إلى أنه عمله سماسرةعقارات، ودخله الشهرى تجاوز 20 ألف جنية، موضحة بانها عند الزواج كانت في أولى جامعة، ونظرا لحملها عقب الزواج لم تستطيع استكمال الدراسة وقدمت اعتذار أكثر من مرة قائلة: «ارحموني من طليقي البخيل»

وذكرت بانها أنجبت طفل يبلغ من العمر «5 سنوات»، ووقعت مشاكل بينها وبين زوجها بسبب اعتدائه عليها بالضرب على أتفة الأسباب حسب قولها، مما جعلها تترك مسكن الزوجية أكثر من مرة، لكن الأقارب تدخلوا وعادت اليه بعد أن وضعوا له شروط من بينها الإنفاق عليها وعدم التطاول بالأيد أو الالفاظ، إلا إنه لم يفى بوعده .

تابعت وقعت مشاداة كلامية بينهما تحولت إلى مشاجرة بسبب طلب منه بعض الأموال لشراء فستان لحضور زفاف ابنه عمها، وكان اعتراضه عدم الذهاب للزفاف لظروف عمله، إضافة إلى منعها من الحضور مع أهلها، وتطورت المشاداة إلى مشاجرة واعتدى عليها بالضرب مما أحدث إصابتها بكسر في القدم اليسرى، وحررت محضر ضده وأرفقه به تقرير طبى يفيد بإن حالتها تستدعى العلاج أكثر من 21 يوما، وأقامت دعوى طلاق للضرر وقضت المحكمة لصالحها بعد الاطلاع على المحضر وسماع شهود الاثبات وتطليقها .