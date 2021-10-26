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للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر

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للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر

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شاركت الشباب والرياضة بالأقصر فى حضور دورة رياضية فى كرة القدم ضمن فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني بمشاركة صلاح رشوان مدير عام المديرية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالأقصر .

ووفقا لاحمد جلال، رئيس مركز شباب الحسينات، المستضيف للفعاليات، أن فعاليات أسبوع الصداقة بين شباب ألمانيا والأقصر لتنشيط السياحة الطلابية بمصر، بمشاركة أكثر من 50 شابا من طلبة ألمانيا، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة وتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية بمشاركة المهتمين وبالتنسيق الكامل مع مركز شباب الحسينات بمركز الطود جنوب الأقصر .

ومن جانبه قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن تلك الفعاليات من أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر، تقام للعام السابع على التوالى لدعم أواصر المحبة بين الشباب المصري والألماني وتنشيط السياحة الألمانية والطلابية والشبابية بمصر.

وأوضح جلال محمد جلال، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بالطود، أن فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني انطلق السبت الماضى بالأقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، موضحًا أن فعاليات اليوم الرياضى، تم بحضور صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفليكس هالا، الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وإيناس خليفة، منسقة العلاقات العامة بالسفارة ومترجمة الوفد وكذلك إليكس هايين، منسق الزيارة، وسط أجواء كرنفالية مميزة.

وأضاف أن الطلاب الألمان شاهدوا تنفيذ مشروع ألف بنت ألف حلم وتدريبات فريق الكونغ فو وبعض تدريبات الأشبال في لعبة كرة القدم ولعبة الكاراتيه وشاركوا في بعض التدريبات والتمارين الرياضية مع أشبال المركز .

وفى نهاية الاحتفالية قام كل من صلاح ر شوان مدير عام المديرية، ومحمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر، بتسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة ..

المصرى اليوم

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