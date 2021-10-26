رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

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تفقد اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والذي يعد قرار تنفيذي من اللواء عصام سعد محافظ المحافظة، حيث تم قبول عدد 229 طالب من محافظاتي (اسيوط، الوادي الجديد ).

وقال أن الزيارة تأتي بهدف الوقوف على إمكانيات المدرسة والفصول ومعامل الأنشطة كما شاهد الحضور فيلم تسجيلي عن المدرسة منذ تسلمها من جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتشغيلها كأول مدرسة ثانوية فنية للمياه بالمحافظة.

وأكد درة أن الشركة تسعى جاهدة لخدمة مواطنيها حيث جاء الهدف الأساسي من الالتحاق بالمدرس الفنية هو إعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الأدائي بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي تحرص الشركة على القيام بها.

وأوضح أهمية التعليم الفني في تخريج جيل من الكوادر الفنية المتخصصة قادر على استكمال مشروعات التنمية بمختلف المحافظات مشيدًا ببروتوكول التعاون بين شركة المياه والتربية والتعليم للإعلان عن أول مدرسة فنية لمياه الشرب بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة ومختلف محافظات الصعيد لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل في مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وذكر أن تجربة المدرسة الفنية والتي تأتي في ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة تفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر ان الدراسة في المدرسة بداية من الصف الثالث الثانوي تتناول 3 تخصصات هي:

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

- معالجة وضبط محطات مياه الشرب والصرف الصحي