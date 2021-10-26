تفاصيل لقاء وزير الخارجية الصيني مع نائب رئيس الوزراء بالوكالة في حكومة طالبان

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التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بالملا عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء بالوكالة في حكومة طالبان الأفغانية المؤقتة، كما التقي أيضا وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وانغ، خلال الاجتماع إن أفغانستان التي تقف الآن في مرحلة حرجة من التحول من الفوضى إلى الحكم، تواجه حاليا فرصة تاريخية لتحديد مصيرها، وتحقيق المصالحة والتسامح، ودفع إعادة الإعمار الوطني.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان تواجه 4 تحديات، هي الأزمة الإنسانية والفوضى الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وصعوبات الحكم، موضحا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب مزيدا من التفهم والدعم من المجتمع الدولي.

وحسب وكالة شينخوا، طالب وزير الخارجية الصيني، حركة طالبان بتبني سياسة ودية تجاه الدول المجاورة لها، وبناء دولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب وتوجهات العصر. وقال وانغ، إن الصين تحترم دائما سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدعم الشعب الأفغاني في تقرير مصيره واختيار مساره التنموي بشكل مستقل. مضيفًا أن الصين، التي لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية لأفغانستان ولم تسع أبدا لتحقيق مكاسب أنانية أو مجال نفوذ، تنتهج بحزم سياسة ودية تجاه جميع أفراد الشعب الأفغاني، وتدعم جهود استعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وقال وانغ، أن الصين تحث الولايات المتحدة والغرب ككل على رفع العقوبات، وتدعو جميع الأطراف إلى التعامل مع حركة طالبان الأفغانية بطريقة عقلانية وعملية لمساعدة أفغانستان على الشروع في طريق التنمية الصحية.

وعبر وانغ، عن استعداد الصين لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان في حدود قدرتها والعمل مع المجتمع الدولي لمساعدتها على تخفيف الصعوبات المؤقتة وتحقيق إعادة البناء الاقتصادي فضلا عن التنمية المستقلة.

وشدد وانغ، على أن «حركة تركستان الشرقية الإسلامية» وهي منظمة إرهابية دولية مدرجة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي للصين وسلامة أراضيها فحسب، بل تعرض أيضا الاستقرار الداخلي والاستقرار على المدى الطويل في أفغانستان للخطر. وقال إنه يأمل ويؤمن في الوقت نفسه بأن حركة طالبان الأفغانية سوف تنفصل تماما عن الحركة وغيرها من المنظمات الإرهابية وتتخذ إجراءات فعالة لتعقبها بحزم.

من جانبه، قال برادر أن الوضع الحالي في أفغانستان تحت السيطرة ويتحسن مع تشكيل الحكومات على جميع المستويات بشكل تدريجي وتنفيذ المراسيم الحكومية بشكل فعال. وأضاف برادر إن الحكومة الأفغانية المؤقتة تعمل جاهدة لتلبية احتياجات الشعب، وسوف تتعلم من تجربتها التاريخية وتتخذ مسارا تنمويا يتفق مع ظروفها الوطنية.

وأوضح برادر، أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ تدابير شاملة لتوسيع تمثيل النظام، مستشهدا بأن معظم المسؤولين والتكنوقراط في الحكومة السابقة ظلوا في مناصبهم، وسيتم توظيف المزيد من المواهب من جميع المجموعات العرقية للمشاركة في حكم الدولة في المستقبل.

وأشار برادر، إلى أن حركة طالبان الأفغانية مستعدة لتعزيز الجهود لحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال، ولن تحرمهم من حقهم في التعليم والعمل، وفي الوقت الحالي، استأنفت النساء في المؤسسات الطبية والمطارات وأماكن أخرى عملهن، وعادت الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية في العديد من الولايات إلى المدرسة، لكنهن ما زلن يواجهن صعوبات مثل نقص المرافق والأموال.

وعبر برادر عن أمله في زيادة المساعدات الصينية والدولية لمساعدة بلاده على التغلب على الأزمة الإنسانية والعودة إلى المسار الصحيح للتنمية. وقال إن اتباع سياسة ودية تجاه الصين هو خيار ثابت لحركة طالبان الأفغانية، التي تأمل في تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات. وأن حركة طالبان الأفغانية، التي تولي أهمية كبيرة لشواغل الصين الأمنية، ستفي بوعدها بحزم ولن تسمح أبدا لأي شخص أو أي قوة باستخدام الأراضي الأفغانية لإلحاق الضرر بالصين.

ومن جهته، عبر وانغ عن أمله في أن تظهر حركة طالبان الأفغانية مزيدا من الانفتاح والتسامح، وتوحد جميع الجماعات العرقية والفصائل في أفغانستان للعمل معا من أجل إعادة الإعمار السلمي، وحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال بشكل فعال.