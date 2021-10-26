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يشهد اليوم الثلاثاء 26-10-2021 عددًا من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوي الأسباني والدوري الإيطالي وكأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

وتستعرض المصري اليوم جدول مباريات اليوم والذي يشهد عددًا من المباريات الهامة، منها الزمالك وانبي في الدوري المصري، وأيضًا مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي، وكذلك مباراة أرسنال ضد ميلان في كأس الرابطة الإنجليزية.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة.. موعد مباراة الزمالك وانبي

تتضمن مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 3 مباريات أهمها مباراة الزمالك كما يلي.

مباراة المقاولون العرب × الشرقية للدخان – الساعة 3 عصرا- وتنقلها قناة On Time Sports .

مباراة الجونة × سيراميكا – الساعة 5.30 مساءً- وتنقلها قناة On Time Sports .

مباراة الزمالك × انبي – الساعة 8 مساءً- قناة On Time Sports .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني اليوم لعب 3 مباريات هي:

مباراة ديبورتيفو ألافيس × إلتشي – الساعة 7 مساءً – قناة Bein Sports Connrct .

مباراة اسبانيول × أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساءً – قناة Bein Sports Connrct .

مباراة فياريال × قاديش – الساعة 9.30 مساءً – قناة Bein Sports Connrct.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يشهد الدوري الإيطالي اليوم لعب لعب 3 مباريات هي:

مباراة سبيزيا × جنوي – الساعة 6.30 مساءً.

مباراة فينيزيا × ساليرنيتانا – الساعة 6.30 مساءً.

مباراة ميلان × تورينو – الساعة 8.45 مساءً.

جدول مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الانجليزية

يتضمن جدول مباريات اليوم لعب 3 مباريات في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مباراة تشيلسي × ساوثهامتون – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة أرسنال × ليدز يونايتد – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة كوينز بارك × سندرلاند – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات كأس ألمانيا

يشهد كأس ألمانيا اليوم لعب مبارتان هما:

مباراة بابلسبرج × لايبزيج – الساعة 6.30 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة بوروسيا دورتموند × انجولشتات 04 – الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

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