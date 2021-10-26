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ضبط متهم بالإتجار العملة بالقاهرة وجهات التحقيق تحتجزه

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ضبط متهم بالإتجار العملة بالقاهرة وجهات التحقيق تحتجزه ضبط متهم بالإتجار العملة بالقاهرة وجهات التحقيق تحتجزه

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حجزت جهات التحقيق بالقاهرة، أحد الأشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

تبين من التحريات قيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع بالقاهرة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمتهم ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء ،بمناقشة المتهم اعترف بالواقعة.

المصرى اليوم

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