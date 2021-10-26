مؤتمر صحفي لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.. اليوم

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فيما مازالت جميع الاتصالات وخدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد

قالت مصادر سودانية محلية، إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، يتطرق فيه إلى التطورات الأخيرة في البلاد، وتداعيات بيان أمس بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن "جميع الاتصالات في السودان انقطعت"، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الإثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تمّ حجبها.