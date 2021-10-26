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بسبب كورونا.. الصين تفرض عزلة كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة

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بسبب كورونا.. الصين تفرض عزلة كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب كورونا.. الصين تفرض عزلة كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة

بسبب كورونا.. الصين تفرض عزلة كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة

أعلنت الصين فرض إجراءات عزلة كاملة على مدينة يقطنها 4 ملايين نسمة بسبب ؛ حسب قناة "العربية".

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، قد أعلن مؤخرًا أن الصين طعّمت حوالى 75.6% من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر الماضي.

وأضاف "فينج" في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة، وتُظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن مَن مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة؛ على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، وقد احتوت الصينُ الفيروسَ إلى حد بعيد، وتُعد الحالاتُ المتفرقة التي تظهر محليًّا ضئيلةً بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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