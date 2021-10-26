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رئيس «مياه سوهاج» يؤكد على ضرورة تأهيل محطات مياه الشرب للحصول على شهادة TSM

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رئيس «مياه سوهاج» يؤكد على ضرورة تأهيل محطات مياه الشرب للحصول على شهادة TSM رئيس «مياه سوهاج» يؤكد على ضرورة تأهيل محطات مياه الشرب للحصول على شهادة TSM

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اكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة تأهيل جميع محطات مياه الشرب للحصول على الشهادة العالمية الإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك بهدف تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة والصيانة القياسية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحطات مياه الشرب بمركز ساقلتة حيث تم تفقد محطة مياه محطة الطوايل النقالي والتى تغذى مدينة ساقلته قرية الطوايل الغربيه قرية الطوايل الشرقيه قرية القرامطة شرق ومحطة مياه فاوجلي المدمجة والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٣٠ لتر لكل ثانية وتغذي قرية فاوجلى ومحطة مياه الفراسية الارتوازي والتى تغذي قرية الفراسية ومحطة مياه الفراسية النقالي وتغذي قرية الفراسية وقرية الجلاوية وقرية الحاجر وقرية الحرادنة ونجوع الرياينة والدير هذا بالاضافة إلى تفقد محطات مياه المستعمرة والكتكاتة.

المصرى اليوم

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