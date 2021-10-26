فعل فاضح أمام مسجد الحصري.. طالبة جامعية بـ أكتوبر توثق الجريمة بهاتفها المحمول

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في انتشار مقطع فيديو تم تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل فاضح خادش للحياء بإصبعه، أمام مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر.

وقالت التحريات أنه أثناء وقوف طالبة جامعية بميدان الحصري في إنتظار إحد سيارات الإجرة فوجئت بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بالوقوف جانبها وقام بمعاكستها وصدره منه فعل فاضح في الشارع أمام مسجد الحصري تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

كان قسم شرطة أول أكتوبر،تلقي بلاغا من طالبة جامعية مقيمة بمحافظة القليوبية، اتهمت شخص بمعاكستها وقيامه بفعل فاضح أثناء تواجدها بميدان الحصرى، وأكدت أنها قامت بتصويره بكاميرات الفيديو الخاص بهاتفها المحمول.

واضافت المجني عليها في المحضر أثناء مشاهدته المتهم تصوير فعله الفاضح فر هارباً، وقالت أنها قامت بنشر الفيديو الفاضح على موقع التواصل الإجتماعي «توتير».

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فيديو الفعل الفاضح

بالاطلاع على مقطع الفيديو الفاضح وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ، وتمكنت الاجهزة الامنية من تحديد هوية الشخص والسيارة المشار إليهما وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمنطقة 6 أكتوبر القبض عليه.

وبمواجهتة قائد السيارة المتهم بارتكاب الفعل الفاضح اعترف بجريمته،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيات.

سيارة شرطة - صورة أرشيفية

وفي الوقت نفسه، ألقت مباحث 6أكتوبر القبض على صاحب محل منظفات في منطقة الشيخ زايد بتهمة التحرش بطفلة بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها تم القبض عليه

كان قسم شرطة الشيخ زايد تلقي بلاغا من الأهالي، بضبط صاحب محل منظفات تحرش بطفلة داخل المحل أثناء قيامها بشراء متطلبات المنزل، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شاهدة عيان ضبطت المتهم أثناء ارتكابه جريمته أثناء دخولها للمحل.

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ضحية التحرش

استمع ضباط مباحث الشيخ زايد إلى أقوال الطفلة الضحية التي اتهمت مالك المحل بالتحرش بها جنسيا، وبمواجهتة بأقوال شهود عيان والمجني عليها اعترف صاحب المحل بارتكاب الواقعة.