نقيب الفلاحين إلغاء مد حالة الطوارئ سينعش الاستثمار الزراعي

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قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن فلاحين مصر استقبلوا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بفرحه غامره- لافتا ان هذا القرار من شأنة أن يقطع الطريق على أعداء مصر ويثبت للعالم اجمع ان مصر أصبحت آمنه مستقره، مما يزيد فرص الاستثمار الزراعي ويطمئن المستثمرين الاستثمار في مصر.

وأضاف «أبو صدام» أن هذا القرار كان قرار استثنائي لمرحلة استثنائية وإلغاء هذا القرار يعني رجوع مصر إلى حالتها الطبيعية بما يخدم سمعة مصر عالميًا ومحليًا ويقطع الطريق على كل المشككين في نية الحكومة المصرية والقيادة السياسية في سعيها المستمر نحو توسيع مساحة الحريات والتمسك بمنح الكافة حقوقهم الانسانية كما ينبغي أن تكون.

وأشار «أبو صدام» مصر الآن واحة أمن وأمان تتجه بقوة نحو جمهورية جديدة قويه اقتصاديا يملك مواطنيها كافة حقوق الإنسان المعروفة عالميا بإرادة حرة مستقلة نابعة من يقين وثقة وإيمان رأس الدولة في المضي قدما نحو تحقيق كافة ما يطلبه المواطنين المصريين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، «يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.