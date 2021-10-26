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انخفاض جديد.. تعرف علي البيض اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

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انخفاض جديد.. تعرف علي أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 انخفاض جديد.. تعرف علي البيض اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

سجلت البيض مستويات جديدة، مع بداية الأسبوع الجاري، بعد زيادات غير مسبوقة شهدتها، ما آثار تساؤلات عن أسباب الزيادة، خاصة أن منتج كبير للبيض، وكانت أسعار البيض ارتفعت قبل أسبوعين، ليصل سعر البيضة لنحو 2 جنيه أو يزيد في بعض المناطق

ومع بداية الأسبوع الجاري، شهدت أسعار البيض مستويات جديدة، إذ اتجهت الأسعار إلى الانخفاض قليلا بزيادة معدل الانتاج وتغطية احتياجات السوق وانتظام معدلات الاستهلاك بدون زيادة.

وأوضح التجار أن هناك تراجع معقول في الأسعار اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إذ بلغ سعر كرتونة البيض ما بين 48 جنيها و51 جنيها، بعد أن كان نحو 60 جنيها قبل أيام.

فيما استقرت أسعار الدواجن، بينما كانت سعر كرتونة البيض قبل الزيادة الأخير يتراوح ما بين 42 و46 جنيها.

كما اتجهت وزارة الزراعة للتدخل في الأزمة سريعا من خلال طرح البيض في منافذها في كافة المناطق والمحافظات لزيادة المعروض باسعار اقل من المطروحة في الاسواق .

وتعددت الأسباب التي حددها منتجو الدواجن والتجار حول زيادة سعر البيض حيث أرجعوا هذا الارتفاع الجديد في أسعار البيض إلى زيادة تكلفة الإنتاج وانخفاض الإنتاج حاليا مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن بداية موسم الدراسة وزيادة الطلب عليه، خاصة أنه عادة ما تشهد فترة الشتاء والموسم الشتوي زيادة الطلب على البيض على عكس ما يحدث في الصيف ولكن مع بداية الاسبوع الجاري تراجعت الاسعار بنسبة قليلة وسط تاكيدات ان هذا التراجع هو البداية لانخفاض اكثر في الفترة المقبلة مع زيادة تدفق الانتاج.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار البيض شهدت تراجعا خلال العام الماضي، واتجه الكثير من منتجي الدواجن والبيض إلى تحقيق خسائر كبيرة يوميا نتيجة تراجع الأسعار وزيادة الانتاج ما دفع البعض إلى التوقف عن نشاط الإنتاج.

وأضاف أن الأزمة لم تظهر إلا حاليا حيث شهدت الأسواق تراجعا في المعروض نتيجة توقف الإنتاج لدى بعض المزارع بعد انخفاض الأسعار العام الماضي، وعدم قدرتهم على تحمل الخسائر.

من جانبهم أكد عدد من التجار أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال الخاصة بالدواجن كانت وراء ارتفاع تكلفة الإنتاج مؤخرا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو البيض.

وحول إمكانية تراجع الأسعار مجددا، أشاروا إلى أن ذلك مرهون بزيادة الإنتاج خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك توقعات بزيادة الطلب مع قدوم موسم الشتاء.

في الوقت نفسه تشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن أو الطيور يصل لنحو 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي، كما يصل إنتاج مصر من البيض لنحو 13 مليار بيضة سنويا (ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 ملايين مواطن).

ويصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لنحو 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل في مختلف محافظات مصر.

المصرى اليوم

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