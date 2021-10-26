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رئيس تونس : أغلبية القضاة شرفاء يطبقون القانون رغم محاولات التدخل في عملهم
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
قيس سعيد يدعو التونسيين للتقشف في المال العام
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
جامعة عين شمس تعقد امتحان القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للقبول بكلية التربية غدًا
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
اشتية: إسرائيل تدمر البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج.. والإفقار المائي جزء من سياستها
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
مرتبات تصل لربع مليون جنيه .. وظائف خالية في السفارتين الأمريكية والبريطانية بالقاهرة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
إحباط 6 عمليات تهريب أسلحة بيضاء وهواتف ومستلزمات طبية مستعملة بمطار القاهرة
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا في العيادات المتنقلة بمشتول السوق
-
الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
«أدعو لها بالشفاء».. هلا شيحة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة البترول
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 08:05 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أجواء خريفية.. الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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