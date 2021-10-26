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المسند: كل المدن باتت تحت الأربعينيات المئوية وخرجت من القائمة "الحمراء"

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المسند: كل المدن السعودية باتت تحت الأربعينيات المئوية وخرجت من القائمة "الحمراء" المسند: كل المدن باتت تحت الأربعينيات المئوية وخرجت من القائمة "الحمراء"
قال: استقرار جوي بمعظم المناطق عدا أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير.. سحب ممطرة

المسند: كل المدن السعودية باتت تحت الأربعينيات المئوية وخرجت من القائمة

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الطقس اليوم تشهد استقراراً جوياً في معظم المناطق، عدا أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ فقد تتشكّل بعض السحب الممطرة.

وأضاف المسند؛ عبر حسابه في تويتر، أن كل المدن السعودية بما فيها الغربية باتت تحت سقف الأربعينيات المئوية، وخرجت من القائمة العالمية "الحمراء"؛ قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم، لحين عودتها إلى القائمة في مايو من العام المقبل 2022، حيث سجّلت عرفات أمس درجة حرارة عظمى بلغت 38.2 مئوية، فيما سجّلت طريف صباح اليوم درجة صغرى 12 مئوية.

وتابع: "قيل احسب من نزول أول مطرة 70 يوماً، عندها يظهر الفقع في الأراضي الموسومة، قلت: أو أقل من ذلك".

وأردف: في هذا التوقيت يشتد انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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