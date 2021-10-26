ماذا قال رجال الأعمال عن قرار الرئيس الغاء حالة الطوارئ ؟

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رحب عدد من رجال الأعمال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، لأول مرة منذ عام 2017.

وأبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي سعادته بالقرار، ووصفه قائلا: «خطوة شجاعة ومبهجة.. تعزز الاستقرار ..وتشجع الاستثمار والسياحة».

ورحب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرار، وقال إنه «سيمنح الاقتصاد المصري مزيدا من الثقة، وسيفتح آفاق أرحب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية».

وأضاف أن «القرار سيكون له تأثير مباشر على وجهة النظر الأجنبية للاستثمار في مصر وسينعكس أيضا على التصنيفات والتقارير الأجنبية الصادرة عن مناخ الاعمال في مصر، حيث يبحث الاستثمار دائما عن عنصري الأمان والاستقرار في أي دولة».