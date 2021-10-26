إبراهيم حسن يكشف رسائل العميد للاعبي الاتحاد بين شوطي مباراة سموحة

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كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن رسائل حسام حسن، المدير الفني، للاعبين خلال شوطي مباراة سموحة، بعد التأخر بثلاثة أهداف.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية :«حسام حسن (هزق) اللاعبين بطريقة محترمة بين شوطي المباراة حيث قال لهم (احنا دخل فينا 3 أهداف في الشوط الأول، وهذه ليست إمكانياتنا، مستوانا أفضل من ذلك، زي ما فريق سموحة نجح في إحراز ثلاثة أهداف في 45 دقيقة، احنا قادرين على إحراز 3 و4 أهداف في الشوط الثاني).

وأضاف :«حسام، قال للاعبي الاتحاد (لاعبو سموحة مش أفضل منكم ويجب أن يكون هناك منافسة، مين طموحة أعلى وقلبه أقوى، مينفعش نخسير بتلك النتيجة وهذا الأداء، العبوا بهدوء وفكروا في إحراز الهدف الأول فقط وليس في الثلاثة أهداف)».

وتابع :«بعدما نجحنا في إحراز هدف مع بداية الشوط الثاني، تلقينا صدمة بإحراز سموحة الهدف الرابع بعدها بثلاثة دقائق، ولكن اللاعبين كانوا رجالة ونجحوا في العودة للقاء بعد التغييرات التي أجراها حسام حسن».

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.