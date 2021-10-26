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فى مسابقة المونودراما، يشارك عرض «Don’t rvenge us» من إخراج Miral Nistor and Silvia Raileanu، من رومانيا، ومن إسبانيا «mundo gris» لـ Zoe L.SamperK، وكذلك العرض الأوكرانى «Why don’t people» لـ Bitchyk Nikolay، بالإضافة إلى عرض «Untouched»، من سيرلانكا، من إخراج Sujeewa Pathinisekara.

وفى عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، يشارك عدد آخر من العروض وهى: السعودى «صخب بلا صوت» للمخرج تركى باعيسى، ومن تونس «خدامة» للمخرج طلال أيوب، و«البجعات» لحسان السلامى، بالإضافة للعرض الجزائرى «الجار» للمخرج قاصدى مهدى. كما يشارك ضمن الفعاليات عرضان فى محور العروض الشرفية، وهما «انتحار معلن» (مصر- السعودية- تونس)، وكذلك العرض الأردنى «صفية».