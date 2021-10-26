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«بوتشيتينو» يكشف حقيقة رغبته فى الرحيل عن «سان جيرمان»

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«بوتشيتينو» يكشف حقيقة رغبته فى الرحيل عن «سان جيرمان» «بوتشيتينو» يكشف حقيقة رغبته فى الرحيل عن «سان جيرمان»

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كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى باريس سان جيرمان، عن حقيقة رغبته فى الرحيل عن ملعب «حديقة الأمراء فى وقت سابق من العام الحالى. وكانت بعض التقارير الصحفية أكدت، فى الأيام الماضية، أن بوتشيتينو قد طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان من الإدارة، والعودة مرة أخرى إلى تدريب توتنهام قبل تعاقد الأخير مع نونو إسبريتو سانتو. وبدأ الأرجنتينى مشواره فى تدريب باريس سان جيرمان منذ يناير 2021 بعد رحيل توماس توخيل، الذى انتقل إلى تشيلسى ونجح فى الفوز معه ببطولتى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى.

وقال بوتشيتينو، فى تصريحات لصحيفة «Le Journal Du Dimanche» الفرنسية: «لم أطلب أى شىء من الإدارة منذ وجودى هنا»، مضيفا: «فى اليوم الذى أريد أن أتوقف فيه عن تدريب الفريق سأخبر الإدارة بذلك وسأرحل». وعن أحلامه مع باريس سان جيرمان، قال: «العلامة التى أريد أن أتركها مع النادى هى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا التى ستمنحنا القوة والاعتراف من جميع أنحاء العالم، لذلك فتلك الكأس هى أولويتى». الجدير بالذكر أن عقد بوتشيتينو الحالى ينتهى مع باريس سان جيرمان فى 30 يونيو 2023

المصرى اليوم

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