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«البيض هو البيض».. عمرو أديب يوجه نصيحة للمواطنين وربات البيوت ()

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«البيض هو البيض».. عمرو أديب يوجه نصيحة للمواطنين وربات البيوت (فيديو) «البيض هو البيض».. عمرو أديب يوجه نصيحة للمواطنين وربات البيوت ()

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دعا الإعلامي عمرو أديب المواطنين وربات البيوت إلى إيجاد بدائل استهلاكية لتفادي الارتفاع الكبير في بيض المائدة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية»، مساء الاثنين: «البيض هو نفس البيض في كل مكان، ليه أشتري بيض أغلى من البيض؟! اتعب شوية واشتر بيض رخيص».

أضاف: «شيء عظيم لو نقلل البيض، بدل الكرتونة خد نص لغاية الأسعار ما تنزل، لازم يكون في بدائل ومواءمات وست البيت المصرية أستاذة في الموضوع ده».

تابع: «أسعار البيض أفضل في المجمعات الاستهلاكية وفي منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية، والبيض هو البيض، مفيش طعم مختلف».

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج بيض المائدة في منافذها بأسعار تراوحت بين 45 و46 و47 جنيهًا لطبق البيض الأحمر والأبيض.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة، وأيضًا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

المصرى اليوم

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