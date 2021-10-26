إبراهيم حسن: الاتحاد يعاني من غيابات عديدة.. وهذا موعد عودة عاشور

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، أن الفريق يعانى من غيابات عديدة سبب الإصابات.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات تليفزيونية: «نعاني من غياب 6 لاعبين من العناصر الأساسية عن الفريق بسبب الإصابة، على رأسهم حسام عاشور وهشام صلاح والغاني بنجامين بواتنج»، مشيرًا: «حسام عاشور، يتبقى لديه شهر للمشاركة في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات».

وأشار إبراهيم حسن أن روح اللاعبين ظهرت في مباراة سموحة، ونجحوا في العودة للمباراة وتحقيق التعادل، مؤكدًا :«نسعى لحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز».

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.