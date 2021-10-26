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بعد قرارات البرهان.. أمريكا تحجب 700 مليون دولار دعم مالي عن السودان

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بعد قرارات البرهان.. أمريكا تحجب 700 مليون دولار دعم مالي عن السودان بعد قرارات البرهان.. أمريكا تحجب 700 مليون دولار دعم مالي عن السودان

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن أوقفت على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان حجمه 700 مليون دولار.

يأتي ذلك ردا على القرارات التي أعلنها عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الاثنين، بحل ومجلس السيادة وإعلان الطوارئ في عموم البلاد.

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلنت وكالة المعونة الأمريكية تخصيص مبلغ 700 مليون دولار لمساعدة السودان في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

وفي وقت سابق، نددت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بما سمته «الانقلاب» في السودان، معبرة عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك.

ودعت حكومات الدول الثلاث قوات الأمن إلى إطلاق سراح من اعتقلتهم دون سند من القانون، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وانتزع الجيش السوداني السلطة من حكومة مدنية، اليوم الاثنين، وقال مسؤول بوزارة الصحة إن 7 أشخاص قُتلوا وأصيب 140 في اشتباكات بين جنود ومحتجين.

المصرى اليوم

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