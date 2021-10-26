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إنبي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة

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إنبي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة الزمالك إنبي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة

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كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، عن غيابات فريقه خلال مباراة ، في بطولة الدوري.

ويلتقي انبي مع الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات تليفزنية: «سنفتقد في مباراة اليوم الثنائي أحمد يوسف وحسام عرفات، لاصابتهما بالرباط الصليبي للركبة، وهذه ضربة قوية لنا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد».

وأضاف: «يغيب أيضًا عن الفريق أمام الزمالك، لاعب خط الوسط مصطفى جمال، بسبب تعرضه للإيقاف من الموسم الماضي، بالإضافة المدافع محمد إسماعيل، المنضم للفريق في الصيف الماضي قادمًا من الرجاء المطروحي، بسبب الإيقاف».

وأشار: «دعمنا صفوف الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، وفقًا لاحتياجاتنا الفنية، لم يرحل أي لاعب من العناصر الأساسية سوى رامي صبري، الذي انضم إلى فاركو».

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