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سيف زاهر يكشف قرار طارق حامد بشأن انتقاله للدوري السعودي

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سيف زاهر يكشف قرار طارق حامد بشأن انتقاله للدوري السعودي سيف زاهر يكشف قرار طارق حامد بشأن انتقاله للدوري السعودي

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «طارق حامد رفض عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي، لكي ينتقل لها في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك».

وأضاف: «طارق حامد اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، لرغبته في الاستمرار مع النادي الأبيض».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع انبي، اليوم الثلاثاء، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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