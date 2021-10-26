«زي النهارده».. اغتيال القيادي الفلسطيني فتحي الشقاقي 26 أكتوبر 1995

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في مخيم رفح للاجئين عام 1951، ولد فتحى الشقاقى وفقد أمه وهو في الخامسة عشرة من عمره، درس بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية،وعمل في سلك التدريس بالقدس في المدرسة النظامية ثم جامعة الزقازيق بمصر، وعاد إلى الأراضى المحتلة ليعمل طبيباً في مستشفى المطلع بالقدس،وبعد ذلك عمل طبيباً في قطاع غزة.كان فتحى الشقاقى قبل عام 1967 ذا ميول ناصرية،وقد أثرت هزيمة 1967تأثيراً بارزاً على توجهاته حيث انخرط في 1968 بالحركة الإسلامية إلا أنه اختلف مع الإخوان المسلمين، وبرزهذا الخلاف بعد سفره لدراسة الطب بمصرفي 1974فأسس هو ومجموعة من أصدقائه حركة الجهاد الإسلامى أواخر السبعينيات، واعتقل في مصرفى 1979بسبب تأليفه كتابه«المقاومة.. الحل الإسلامى والبديل»ثم أعيد اعتقاله في 20يوليو 1979 بسجن القلعة على خلفية نشاطه السياسى والإسلامى لمدة أربعة أشهر. غادر الشهيد المعلم مصر إلى فلسطين في 1نوفمبر1981 سراً بعد أن صار على قوائم المطلوبين في الأمن المصرى. قاد بعدها حركة الجهاد الإسلامى في فلسطين، وسجن في غزة عام 1983 لمدة 11 شهراً، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1986 وحكم عليه بالسجن الفعلى لمدة 4 سنوات،و5 سنوات مع وقف التنفيذ لارتباطه بأنشطة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال الصهيونى ونقل أسلحة إلى القطاع.وقبل انقضاء فترة سجنه قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بإبعاده من السجن مباشرة إلى لبنان في 1 أغسطس 1988 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية تنقل بعدها الشهيد المعلم فتحى الشقاقى بين العواصم العربية والإسلامية، لمواصلة جهاده ضد الاحتلال الصهيونى إلى أن اغتالته أجهزة الموساد الصهيونى في مالطا يوم الخميس «زي النهارده»فى 26 أكتوبر 1995 وهو في طريق عودته من ليبيا إلى دمشق، بعد جهود قام بها لدى العقيد القذافى بخصوص الأوضاع الفلسطينية المتدهورة على الحدود المصرية،وكان يحمل جواز سفر ليبياً باسم إبراهيم الشاويش. وقد اغتاله «الموساد» لمسؤوليته عن تنفيذ عملية بيـت ليد في 22 يناير 1995 التي أسفرت عن مقتل 22 عسكرياً إسرائيليا وأكثــر مــن 108 جرحى وكان مركز يافا للدراسات قد أصدر موسوعة بأعمال فتحى الشقاقى السياسية والفكرية والثقافية.