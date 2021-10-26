«زي النهارده».. وفاة كازانتزاكيس مؤلف «زوربا اليوناني» 26 أكتوبر 1957

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نيكوس كازانتزاكيس روائي وفيلسوف يوناني،اشتهر بروايته«زوربا اليوناني»التي تعتبر أعظم ما أبدع، اشتهر عالميا بعد عام 1964 حيث أنتج فيلم «زوربا اليوناني»للمخرج مايكل كاكويانيس بطولة أنتونى كوين وتجددت شهرته في 1988 حيث أنتج فيلم «الإغواء الأخر للمسيح» للمخرج مارتن سكورسيزي والمأخوذ عن رواية له وقد تعرضتْ بعضُ أعمال كازنتزاكيس للرقابة، ومُنعَ نشرُ ها في بعض دول العالم. إلا أن كتاب الإغواء الأخير للمسيح اعتُبِرَ الأكثر إثارة للجدل،حتى إن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية منعته وأدرجته ضمن لائحة الكتب الممنوعة بالفاتيكان وكان المخرج الأمريكى مارتن سكورسيزى قام بتحويل هذا العمل لفيلم في ثمانينيات القرن الماضى، وكان كازنتزاكيس قد ترشح في 1956 لنيل جائزة نوبل، مع الفرنسى ألبير كامو لكنها ذهبت لكامو بفارق صوت واحد، وهومولود في 18 فبراير 1883 في كريت، وأمضى فيها طفولته وسافرلأثينا ليلتحق بمدرسة القانون وفيها تخرج ومنها حصل على الدكتوراه في 1906سافر لدراسة الفلسفة في باريس حتى 1909، وقضى معظم شبابه في رحلات تأملية فاعتكف في جبل آثوس،وزار أديرة اليونان وكنائسها وزارالقدس وسيناءوالعديد من دول العالم،وتزوج في عمرمتأخر من صحفية وكاتبة يونانية تدعى(إيلينى)وبسبب حبه للعزلة لم تكن تلتقى به إلاعشرة أيام في السنة،فيمايعرف باسم«عقد الأيام العشرة» وكان خلال دراسته في باريس تأثَّر بالفيلسوف الألمانى نيتشه الذي غيَّر نظرته للدين والحياة،وفى فيينا بدأ التعرف على البوذية،وأحب بوذا معلما ومرشدا روحيا ومخلِّصًا ثم عُيِّن وزيرًا فمديرًا في اليونسكو ثم استقال ليتفرغ للكتابة وتوفى«زي النهارده»في26أكتوبر1957ونُقِلَ وعارضت الكنيسة الأرثوذكسية دفنه في أثينا فدفن في كريت.