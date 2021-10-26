أخبار عاجلة

مجلس الإسماعيلي يدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي -
الشمرلى : أتعرض لحرب ضروس لإبعادي عن انتخابات الطائرة -
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021 -
مران الزمالك .. فقرة خاصة للتسديد البعيد على الحراس -
صدمة لـ الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا -
الزمالك يعلن جاهزية أوباما لمباراة القمة بعد الإختبار الطبي -
مران الزمالك.. تألق عبدالشافي وحازم وأوناجم في التقسيمة -
مران الزمالك.. تدريبات إضافية لحمزة المثلوثي -
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الأربعاء استعدادا للأهلي -
بث مباشر مباراة دينامو كييف و برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2 نوفمبر 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الداخلية تكشف تفاصيل الفعل الفاضح والتحرش بفتاة الحصري

Print
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الفعل الفاضح والتحرش بفتاة الحصري الداخلية تكشف تفاصيل الفعل الفاضح والتحرش بفتاة الحصري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الثلاثاء «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى تويتر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء».

وأضافت: «بالفحص تبين ورود بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالبة – مقيمة بمحافظة القليوبية) بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصرى لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام قائد سيارة (ملاكى) بالوقوف جانبها بالسيارة وادعت معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هارباً، وأضافت بقيامها بنشر مقطع الفيديو».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائر القسم) تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ذبحه وقطع راسه بالساطور».. القصة الكاملة لساعات الرعب في الإسماعيلية ( فيديو )

«ذبحه وقطع راسه بالساطور».. القصة الكاملة لساعات الرعب في الإسماعيلية ( فيديو )

قطع رأسه بـ«ساطور» وطاف بها الشارع.. الأسباب النفسية وراء جريمة الإسماعيلية (فيديو)

قطع رأسه بـ«ساطور» وطاف بها الشارع.. الأسباب النفسية وراء جريمة الإسماعيلية (فيديو)

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)

بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)