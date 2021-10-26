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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الثلاثاء «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى تويتر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفعل خادش للحياء».

وأضافت: «بالفحص تبين ورود بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالبة – مقيمة بمحافظة القليوبية) بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصرى لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بقيام قائد سيارة (ملاكى) بالوقوف جانبها بالسيارة وادعت معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هارباً، وأضافت بقيامها بنشر مقطع الفيديو».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائر القسم) تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».