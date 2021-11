تحقق من هاتفك .. تطبيق واتساب لن يعمل على هذه الهواتف نهاية الشهر الجاري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيتوقف تطبيق المحادثات الأشهر واتساب عن العمل على أكثر من 50 طرازًا للهواتف العاملة بنظام الأندرويد وهواتف الآيفون العاملة بنظام iOS، ولن تستطيع العمل على البرنامج من أول نوفمبر 2021 ما لم تقم بتحديث نظام جهازك أو تغيير جهازك نفسه.

وكشف موقع اكسبريس أن هناك 53 طرازًا من الهواتف تحديداً سيتوقف تطبيق واتساب توقفاً تاماً عن العمل عليها خلال الايام القليلة المقبلة. حيث يعمل على هذه المنصة ذات الشعبية الكبيرة ما يقرب من ملياري شخص حول العالم والذي يقوم بالتحديثات المستمرة. حيث تواجه الهواتف التي تكافح لمواكبة التغيير القادم، وستتوقف الهواتف الذكية عن دعم WhatsApp إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدًا.



ما طرازات الهواتف التي ستتوقف عن دعم واتساب WhatsApp؟



بالنسبة لمالكي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الطرز التي تعمل بنظام Android 4.0.4 أو أقدم.

وسيتوقف التطبيق على أجهزة آيفون من أبل ممن لديهم إصدارات iOS 9 أو إصدارات أقدم من نظام التشغيل.

بدون تحديث نظام التشغيل الاساسي، ستتوقف هذه الهواتف تحديداً عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر وهي:



Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6، Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

أما مستخدمي الأيفون ونظام التشغيل iOS فعليهم التأكد من تحديث هواتفهم نظام تشغيل أعلى من iOS 9 والا سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على اجهزنهم من 1 نوفمبر أيضا، والتي تشمل الاجهزة التالية:

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6S Plus



كيفية تحديث الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد إلى أحدث نظام تشغيل:



- قم بتشغيل الواي فاي واتصل بشبكة الانترنت الخاصة بك.

- افتح الإعدادات وحدد «حول الهاتف»، والتي يجب أن تحتوي على خيار «التحقق من وجود تحديثات» عند توفر نظام تشغيل جديد.

كل ما عليهم فعله هو الضغط على خيار «التثبيت الآن» .



كيفية تحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث نظام تشغيل:



افتح «الإعدادات»، ثم النقر فوق «عام» ثم «تحديث النظام».