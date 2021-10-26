تحقق من هاتفك .. تطبيق واتساب لن يعمل على هذه الهواتف نهاية الشهر الجاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار
سيتوقف تطبيق المحادثات الأشهر واتساب عن العمل على أكثر من 50 طرازًا للهواتف العاملة بنظام الأندرويد وهواتف الآيفون العاملة بنظام iOS، ولن تستطيع العمل على البرنامج من أول نوفمبر 2021 ما لم تقم بتحديث نظام جهازك أو تغيير جهازك نفسه.
وكشف موقع اكسبريس أن هناك 53 طرازًا من الهواتف تحديداً سيتوقف تطبيق واتساب توقفاً تاماً عن العمل عليها خلال الايام القليلة المقبلة. حيث يعمل على هذه المنصة ذات الشعبية الكبيرة ما يقرب من ملياري شخص حول العالم والذي يقوم بالتحديثات المستمرة. حيث تواجه الهواتف التي تكافح لمواكبة التغيير القادم، وستتوقف الهواتف الذكية عن دعم WhatsApp إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدًا.
ما طرازات الهواتف التي ستتوقف عن دعم واتساب WhatsApp؟
بالنسبة لمالكي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الطرز التي تعمل بنظام Android 4.0.4 أو أقدم.
وسيتوقف التطبيق على أجهزة آيفون من أبل ممن لديهم إصدارات iOS 9 أو إصدارات أقدم من نظام التشغيل.
بدون تحديث نظام التشغيل الاساسي، ستتوقف هذه الهواتف تحديداً عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر وهي:
Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 II
Optimus L5 Dual
Best L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Best L7 II
Optimus F6، Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Best L4 II
Best L2 II
Optimus Nitro HD
Optimus 4X HD
Optimus F3Q
ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
Xperia Miro
Xperia Neo L
Xperia Arc S
Alcatel
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Run F1
THL W8
أما مستخدمي الأيفون ونظام التشغيل iOS فعليهم التأكد من تحديث هواتفهم نظام تشغيل أعلى من iOS 9 والا سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على اجهزنهم من 1 نوفمبر أيضا، والتي تشمل الاجهزة التالية:
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6S Plus
كيفية تحديث الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد إلى أحدث نظام تشغيل:
- قم بتشغيل الواي فاي واتصل بشبكة الانترنت الخاصة بك.
- افتح الإعدادات وحدد «حول الهاتف»، والتي يجب أن تحتوي على خيار «التحقق من وجود تحديثات» عند توفر نظام تشغيل جديد.
كل ما عليهم فعله هو الضغط على خيار «التثبيت الآن» .
كيفية تحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث نظام تشغيل:
افتح «الإعدادات»، ثم النقر فوق «عام» ثم «تحديث النظام».