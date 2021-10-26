البنك الأهلي المصري يعلن إلغاء كشوف الحسابات المطبوعة وإتاحة الخدمة إلكترونيًا

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أعلن البنك الأهلي المصري إلغاء كشوف الحسابات المطبوعة مع إتاحة خدمة الكشف الإلكتروني عن تعاملات الحسابات والبطاقات لعملائه الراغبين في استبدال الكشوف الورقية بالكشوف الإلكترونية.

وذكر البنك الأهلي المصري في بيان، أمس الاثنين، أن ذلك يأتي سعيًا من البنك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وللحد من استهلاك الورقي والمساهمة في الحفاظ على البيئة حيث يستهدف البنك من تلك الخدمة تدعيم استراتيجيته للتحول الرقمي التي يطبقها بخطط تدريجية مدروسة.

وأوضح البنك الأهلي المصري أنه أظهر التواصل الدائم لفرق العمل المختصة مع عملاء البنك رغبة شريحة كبيرة من العملاء في الاشتراك بالخدمة نظرا لتميزها بالمرونة والخصوصية والأمان التام، وأتاح البنك إيقاف الطباعة الورقية لكشوف الحسابات والاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني من خلال فروع البنك للخدمة الإلكترونية وكذا عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك وذلك تيسيرًا على العملاء.

وسيتمكن عملاء البنك الأهلي المصري من الاختيار بين الاطلاع على كافة معاملاته من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو استقبال كشف مجمع بكافة حساباته عبر البريد الإلكتروني، وهو ما يأتي أسوة بخدمة استبدال كشوف حسابات بطاقات الائتمان الورقية التي سبق للبنك الأهلي المصري إتاحتها من قبل لمن يرغب من عملائه.

وأضاف البنك الأهلي أنه يمكن للعميل أن يطلب وقف طباعة كشوف الحسابات من خلال كافة فروع البنك أو مركز الاتصال الهاتفي، والاطلاع على كافة معاملاته من خلال خدمة الإنترنت البنكي فقط، حيث يستفيد العميل في حالة وقف طباعة كشوف حساباته من نسبة تخفيض في المصاريف الخاصة بإرسال كشوف الحسابات المطبوعة إلى مقارهم.