★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من حل لغز العثور على عروس بها جرح ذبحى بالرقبة وعدة طعنات بالصدر والبطن واليد اليسرى داخل منزلها بعد ثلاثة أيام فقط من زواجها، بعد ما أدلت الزوجة باعترافات تفصيلية بعد إفاقتها من الغيبوبة، وأكدت العروس أنها حاولت إنهاء حياتها للتخلص من زواجها وأنها من أول لحظة رفضت إتمام زواجها عقب دخولها شقة الزوجية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال الزوجة تفصيليا بعدما عادت من الغيبوبة وقالت الزوجة أنها يوم الواقعة شعرت بإكتئاب شديد وقررت انهاء حياتها بعدما عاشت ثلاثة أيام في الجحيم على حد قولها، مؤكدة أن الزوج لم يدخل بها وأنها مازالت عذراء وأنها كانت تشعر بالإختناق كلما اقترب منها زوجها.

وأضافت: «أحضر الزوج شيخ ليرى ما بها والذى أكد أن عليها جن يمنعها من إتمام الدخلة وصباح الواقعة ذهب الزوج لإحضار نفس الشيخ فقررت إنهاء حياتها للتخلص من التعاسة التي تعيشها».

وكشف تقرير الطب الشرعى عن مفاجأة أخرى بعدما أكد أن العروس مازالت عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها وأن اتجاه الجروح والجرح الذبحى بالرقبة تتناسب مع أقوالها.

وكان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ للعميد محمد جادو مأمور مركز شرطة الجمالية ببلاغ «أحمد .إ.ال» 27 سنة بالعثور على زوجته بشقتهما وبها طعنات متفرقة في الجسم، وتم نقلها لمستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الزوجة بها عدة طعنات تتعدى 20 طعنة متفرقة في البطن واليد والصدر بخلاف جرحى ذبحى بالرقبة، وتم تحويلها مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة عاجلة .

تم التحفظ على الزوج والشيخ المرافق له، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منزل الزوجين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وتم اخلاء سبيلهم بعد ذلك.

وأكد الزوج في أقواله أن زوجته كانت تعانى من سماع أصوات وإحساسها بأنها متكتفة ولا يستطيع مواقعتها حيث كانت تصرخ وأكدت أنها تشاهد أشباحا بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه احضار أحد الشيوخ لفحصها والذى أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل.

وأكد الزوج أن زوجته أصبحت حالتها النفسية سيئة وكانت تبكى باستمرار ويوم الواقعة انتابتها حالة من البكاء والصراخ فخرج من المنزل لإحضار الشيخ مرة ثانية وعاد به بعد فترة ولكنه عند وخوله المنزل فوجئ بها ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء بين الحياة والموت فانهار وتم نقلها للمستشفى لإنقاذها من الموت.

انتقل فريق من النيابة العامة لمنزل الزوجية مكان العثور على الزوجة وتم العثور على سكينتين عليهما دماء الزوجة، كما تبين وجود رش ملح بكل مكان وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالكامل وفحص مداخل ومخارج المنزل وتبين وجود بعض الشبابيك مفتوحة .

وقامت النيابة والأدلة الجنائية وضباط المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالكامل حو المنزل وأكيد شقيقة الزوجة أنها اتصلت بها أثناء وجود الزوج خارج المنزل وقبل الحادث بوقت قصير وأكدت أن حالتها النفسية سيئة وأنها تعانى من اكتئاب شديد وترى أشباح تتحرك بالمنزل وأن زوجها خرج من المنزل لإحضار شيخ لمعالجتها .