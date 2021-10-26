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.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ"أيداهو الأمريكية"

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وسائل إعلام أمريكية: أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز

بالفيديو.. إصابة شرطي و5 أشخاص في إطلاق نار بـ

قالت الشرطة الأمريكية في بويز بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إن مركزًا تجاريًّا شهد يوم الاثنين إطلاقًا للنار.

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص وضابط شرطة أُصيبوا في إطلاق نار في المركز التجاري، وفق " اليوم".

وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أكدت الشرطة أن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز.

ودعت قوات الأمن الناس إلى تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة في ولاية أيداهو، ويعد أكبر مركز للتسوق في المدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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