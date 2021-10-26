أخبار عاجلة

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر -
جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم -
عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه» -
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور) -
أول بيان من النائب العام بشأن واقعة مقتل مواطن في الإسماعيلية -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم -
وزير المالية: لا نية لطلب اعتماد إضافي للموازنة وإجراءات الحماية الاجتماعية يعود للحكومة -
الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه بسبب تراجع مستوى الخدمة -
وزير التعليم يشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم -
دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حارس يرفض إغراءات الأهلي

Print
حارس الزمالك يرفض إغراءات الأهلي حارس يرفض إغراءات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن محمد صبحي حارس مرمى فريق المعار إلى صفوف فاركو أكد لمسئولي الزمالك أنه لن يلعب إلى صفوف الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «دارت اتصالات بين مسئولو الزمالك واللاعب بعدما نما إلى علمهم بمفاوضات الأهلي معه ومحاولة الأحمر لاستغلال بند البيع النهائي في عقد فاركو مع الزمالك ومن ثم شراء الأهلي للاعب من فاركو، لكن صبحي أكد لمسئولي الزمالك بأنه لن يلعب إلى صفوف الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

مران الزمالك .. فقرة خاصة للتسديد البعيد على الحراس

مران الزمالك .. فقرة خاصة للتسديد البعيد على الحراس

الزمالك يعلن جاهزية أوباما لمباراة القمة بعد الإختبار الطبي

الزمالك يعلن جاهزية أوباما لمباراة القمة بعد الإختبار الطبي

مران الزمالك.. تألق عبدالشافي وحازم وأوناجم في التقسيمة

مران الزمالك.. تألق عبدالشافي وحازم وأوناجم في التقسيمة