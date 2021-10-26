★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك المعار إلى صفوف فاركو أكد لمسئولي الزمالك أنه لن يلعب إلى صفوف الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «دارت اتصالات بين مسئولو الزمالك واللاعب بعدما نما إلى علمهم بمفاوضات الأهلي معه ومحاولة الأحمر لاستغلال بند البيع النهائي في عقد فاركو مع الزمالك ومن ثم شراء الأهلي للاعب من فاركو، لكن صبحي أكد لمسئولي الزمالك بأنه لن يلعب إلى صفوف الأهلي مهما كانت الإغراءات المالية».