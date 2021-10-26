طارق هاشم يعلن سبب تمرد لاعبي المصري

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قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، إن إدارة نادي قامت بتحويل مستحقات اللاعب بنكيا، ولكنها لم تصل، ومن المفترض أن تصل غدا.

وأضاف طارق هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«مران المصري اليوم شهد تمردا من جانب عدد من اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم، لا توجد مشكلة من جانب مجلس الإدارة، فالمستحقات تم تحويلها بنكيا ولكنها لم تصل».

وتابع:«كل من رفض التدريب سيتعرض لعقوبات وفقا للائحة، وقد أجرينا اتصالات باللاعبين من أجل النزول بالتدريبات في الغد».