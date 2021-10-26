نجم إنجلترا السابق: صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

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أكد مايكل جراى نجم منتخب انجلترا السابق، أن الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم .

وقال مايكل جراى خلال تصريحات تليفزيونية، :«محمد صلاح يعيش في مدينة مانشيستر ويقوم بالذهاب يوميا إلى ليفربول للتدريب»، مضيفًا :«صلاح، لاعب رائع ويؤدى أداء غير عادى ولابد من ليفربول الاحتفاظ باللاعب والموافقة على الطلبات المالية».

وأشار إلى أنه لابد من رحيل أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشيستر يونايتد عقب النتائج الغير مرضيه للجمهور والتي كان أخرها الهزيمة أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

وأوضح أن الأقرب لحصد بطولة الدورى الإنجليزى هذا الموسم والمنافسه تنحصر بين فريقى ليفربول ومانشيستر سيتى .