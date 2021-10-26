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أوكا: انطلاقة فيوتشر في الدوري جيدة.. و15 غرزة لـ سعد سمير

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أوكا: انطلاقة فيوتشر في الدوري جيدة.. و15 غرزة لـ سعد سمير أوكا: انطلاقة فيوتشر في الدوري جيدة.. و15 غرزة لـ سعد سمير

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قال أحمد سعيد أوكا، مدرب فريق فيوتشر، بالانطلاقة المميزة التي حققها فريقه في أول مشاركة له بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد سعيد أوكا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«انطلاقة فيوتشر في الدوري جيدة والفوز يمنحنا ثقة كبيرة، ونأمل في تحقيق مركز متقدم بالمسابقة».

وتابع:«نجحنا في تأهيل كريم نيدفيد للمشاركة في المباريات من جديد، بعد غياب عامين بسبب الإصابة، واللاعب قدم مستوى إيجابيا أمام فاركو».

وأكمل:«سعد سمير تعرض لإصابة في وجهه استدعت نقله إلى المستشفى، وقد خضع لإجراء 15 غرزة، وسيحصل على راحة لعدة أيام».

المصرى اليوم

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