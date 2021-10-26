شادي محمد: ظهير الأهلي طلب الرحيل

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أكد شادى محمد، قائد الأهلي السابق، أن محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الرحيل عن الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية :«محمد هاني، طلب الرحيل عن الأهلي، خلال الفترة المقبلة بعد الجلوس على دكة البدلاء في المباريات الماضية .

وأضاف:«محمد هاني يشعر بالغضب بعد الجلوس على دكة البدلاء لأكرم توفيق وأنه يرغب في الرحيل حال عدم المشاركة مع الأهلي».

وكان محمد هاني ابتعد عن المشاركة مع النادي الأهلي منذ الموسم الماضي، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على لاعب خط الوسط أكرم توفيق، في مركز الظهير الأيمن، وهو ما أغضب اللاعب.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسمايعلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.