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مرشح قائمة الخطيب يعلن انسحابه رسميًا من انتخابات الأهلي ..

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مرشح قائمة الخطيب يعلن انسحابه رسميًا من انتخابات الأهلي .. فيديو مرشح قائمة الخطيب يعلن انسحابه رسميًا من انتخابات الأهلي ..

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أعلن خالد عبدالقادر المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الرئيس الحالي محمود الخطيب، انسحابه من العملية الإنتخابية.

قال عبدالقادر، إنه قرر الترشح في البداية رغبة منه في خدمة الأهلي الذي يعشقه، ليقدم كل خبراته للمساهمة مع زملائه في تطوير أنشطة النادي وقطاعاته المختلفة.

وأوضح أنه بعد غلق باب الترشح وجد أن هناك 8 مرشحين للعضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب، والمطلوب وفقًا للائحة 7 فقط، لذا قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح، لرفع الحرج عن الجميع ولدعم وحدة الصف خلف الخطيب وقائمته كاملة.

وزاد: «لم أكن أبحث عن منصب، بل كنت أسعى لخدمة الأهلي الذي أحبه».

ولفت إلى أنه تواصل مع الخطيب وأبلغه اعتذاره ووضع نفسه تحت أمر النادي في أي وقت، مشيرا إلى أن رئيس الأهلي تمسك باستمراره ضمن القائمة للاستفادة من خبراته داخل مجلس الإدارة.

وأكد عبدالقادر أن خدمة الأهلي لا تحتاج إلى منصب، وأنه سيظل رهن إشارة ناديه، وأنه سوف يدعم قائمة الخطيب.

وتمنى عبدالقادر التوفيق لكل زملائه فيما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين طوقوه بثقة غالية وطالبوه بالترشح، منوها بأن ما لاقاه من حب سيظل محل تقدير.

وفي ذات السياق، وجه محمود الخطيب الشكر والتحية للمرشح خالد عبدالقادر، وقال إنه من أبناء النادي الأوفياء، ومن الكفاءات الكبيرة التي كان يتمنى وجودها في الفترة القادمة.

واختتم: «اعتذاره عن عدم الاستمرار في الترشح لا يعني ابتعاده عن النادي، بل سيكون له دور من خلال مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته المتنوعة، لا سيما وأنه لا يبحث عن مقعد في مجلس الإدارة بل يسعى لخدمة الأهلي، ثم ترفع عن المنصب ونحى رغبته الشخصية وترك الفرصة لزملائه، وهو شيء يحسب له، ضاربا المثل والقدوة لكل شباب الأهلي في الأجيال القادمة».

المصرى اليوم

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