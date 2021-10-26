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أمطار والحرارة تصل لـ15 درجة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 31 أكتوبر

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أمطار والحرارة تصل لـ15 درجة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 31 أكتوبر أمطار والحرارة تصل لـ15 درجة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء إلى الأحد 31 أكتوبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.بينما تكون على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 20-30% وذلك ليوم الأربعاء، وتكون على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 20% وذلك ليوم الخميس.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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