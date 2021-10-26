حادث مأساوي على طريق الكريمات.. مصرع طفلين وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي

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شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي جنوب بوابة حلوان اتجاه الجيزة «طريق الكريمات» حادثا مأساويا، حيث لقي طفلان مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بانقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة منياوية تضم 6 أفراد، الأب والأم والأبناء الأربعة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب بوابة حلوان اتجاه بني سويف.

تسبب الحادث في مصرع ميار جمال فوزي، 12 سنة، وشقيقها حازم 8 سنوات، وإصابة 4 آخرين: جمال فوزي طه، 45 سنه، والد الأطفال، وزوجته أمل رمضان محمد، 39 سنه، وأبنائهم هدير، 14 سنة، واحمد، 4 سنوات، مقيمون جميعا بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج، والجثتين إلى المشروحة بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.