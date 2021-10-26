★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية مباراة الزمالك وانبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويسعى الفارس الأبيض إلى توجيه انذار قوى إلى باقي المنافسين للتأكيد على رغبته في الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

للمزيد: يعيش في مانشستر ويمتلك شركة عقارات.. أشياء لا تعرفها عن صلاح

في المقابل سيعمل رفاق المدرب حلمي قدير على مواصلة الأداء الجيد في الموسم الماضي وتحقيق نتائج إيجابية متسلحين بالصفقات الجديدة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

وستنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت بصوت المعلق بلال علام كما يوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء مع تحديث مستمر للنتيجة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي لفريق الزمالك باتريس كارتيرون على محمد أبوجبل في مركز حراسة المرمى، بجانب رباعي دفاعي محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش إلى جانب حازم أمام.

ويتواجدا ثنائي ارتكاز طرق حامد وامام عاشور ثلاثي هجومي (أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ) واللاعب سيف الدين الجزيري كقلب هجوم.

وستكون مباراة الزمالك وانبي فرصة جيدة لظهرو عدد من صفقات الفريق البترولي خاصة فيما يتعلق بالجزء.